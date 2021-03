Ook vogels kunnen er een soap van maken: Kortrijk in de ban van overspelige slechtvalken

Kortrijk -

Ze heten Cor en Emma, maar Frank en Simonneke was misschien ook wel een goeie naam geweest. Deze twee slechtvalken zorgen in Kortrijk voor een liefdessoap vanjewelste die live te volgen is op Youtube. Terwijl de soort nochtans bekendstaat als ‘hondstrouw’, maken zij er een zootje van, met als laatste plotwending dat Cor ervandoor is met een groen blaadje dat zelfs nog te jong is om eieren te leggen.