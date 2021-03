Vader van Meghan Markle wil interview met Oprah en gaf handgeschreven verzoek zelf af aan veiligheidsagent

Thomas Markle, de 76-jarige vader van Meghan Markle wil zijn verhaal komen doen bij Oprah Winfrey. Goed een maand nadat zijn dochter en haar man, de Britse prins Harry, een ophefmakend interview gaven, is het tijd voor zijn kant van het verhaal, meent hij.

Markle deed dat verzoek niet via mail of in de pers, maar zou volgens de Britse krant The Sun een handgeschreven brief afgegeven hebben aan een veiligheidsagent aan de woonst van Oprah Winfrey in Montecito, Californië. Opvallend: hij was meteen ook in de buurt van de nieuwe woonst van zijn dochter, die maar een kilometer van de Amerikaanse talkshowhost woont. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat hij ook daar ging aanbellen: de twee leven al een hele tijd in onmin met elkaar. Haar vader was niet uitgenodigd op het huwelijk en de twee zouden al drie jaar niet met elkaar gesproken hebben.

Thomas Markle met een jonge Meghan. Foto: ISOPIX

Volgens een bron zou Thomas Markle het interview van zijn dochter en schoonzoon gezien hebben en vond hij dat het zijn beurt was om te vertellen wat er gebeurd was. In dat spraakmakende interview vertelde Meghan Markle over waarom ze niet kon aarden in de Britse koninklijke familie. Onder meer racisme ten opzichte van haar ongeboren zoontje Archie was volgens Markle een zwaar argument. Daags na de uitzending ervan zat Thomas Markle al in een programma op de Britse televisie, waarin hij zei dat hij hoopte dat het nog kon goed komen. Hij gaf ook toe dat hij achter de rug van zijn dochter met de media had samengewerkt.