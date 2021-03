Voor onze slaap was de coronacrisis een tweesnijdend zwaard. Sommigen speelden hun goede routine helemaal kwijt, anderen vonden net een betere slaap. Maar voor beiden is het zomeruur, dat in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, een ramp, stelt neurologe Inge Declercq.

Veel onderzoeken, ook in België, schatten dat een op de drie mensen vandaag aan een lichte of zware vorm van insomnia lijdt. Daar is nu een sexy woord op geplakt: “corona­somnie”. “Dat is geen officiële ...