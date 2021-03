Nigeria stoot door naar eindronde Africa Cup dankzij doelpunt van Genk-spits Paul Onuachu

Nigeria heeft zich zaterdag geplaatst voor de eindronde van de Africa Cup na het 0-0 gelijkspel tussen Lesotho en Sierra Leone. Zaterdagavond won Nigeria zelf van Benin met 1-0 op de vijfde speeldag van de CAN-kwalificatiewedstrijden.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord in de blessuretijd. Racing Genk-aanvaller Paul Onuachu maakte zijn tweede doelpunt in acht wedstrijden voor de Super Eagles. Andere bekende gezichten waren Wilfred Ndidi, Henry Onyekuru en Victor Osimhen. Zij kwamen in een niet zo ver verleden uit in de Belgische competitie.

Nigeria staat zo bovenaan de groep met elf punten, vier meer dan Benin.

Het continentale toernooi, dat oorspronkelijk in januari 2021 in Kameroen zou worden gehouden, is met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.