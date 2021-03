Ook authentieke Spaanse flamencobars gaan ten onder aan corona

Opvallend slachtoffer van de coronacrisis in Spanje: de tablaos. Dat zijn authentieke flamencobars, waarvan er in Spanje amper 93 zijn. Of waren, want sinds corona toesloeg, heeft zo’n 30 procent al de boeken definitief moeten neerleggen, zo meldt The Guardian.

Het water staat de traditionele flamenco in Spanje aan de lippen. Door de coronamaatregelen kunnen de tablaos nog wel open zijn, maar is dat totaal niet meer rendabel. De meeste tablaos hebben een capaciteit van 80 a 100 personen, maar zien die tegenwoordig beperkt tot ongeveer 30 toeschouwers. Een optreden met 10 dansers, en daarbij nog het personeel, is véél te duur geworden. Zo heb je minder toeschouwers dan mensen die betaald moeten worden.

In Madrid is de situatie nog iets erger: daar zijn intussen al 6 van de 22 tablaos gesloten. Ook de artiesten hebben het zwaar: heel veel dansers en muzikanten leven op dit moment zonder inkomen en moeten overleven van giften en met de hulp van de voedselbank. De Spaanse overheid heeft intussen een fonds opgezet om de sector te helpen en ook de hoofdstad zette al enkele miljoenen opzij om de tablaos na corona te laten herleven.