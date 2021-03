Coronacijfers gaan nog steeds slechte kant uit: ziekenhuizen voller, winkelstraten leger

De coronacijfers blijven stijgen. In de ziekenhuizen liggen al 363 mensen aan de beademing. Dat was geleden van 16 december vorig jaar. In de winkels mag je sinds gisteren alleen nog op afspraak binnen, en dat had meteen effect: het bleef erg rustig in de winkelstraten.

Het was zaterdag heel rustig in de winkelstraten. De baanwinkels ondervonden volgens handelsfederatie Comeos minder last van de strengere regels bij het winkelen die zaterdag zijn ingegaan. “Over het algemeen zijn de meeste winkels open, maar het is zeer rustig in de winkelstraten”, zegt Comeos.

“Er is weinig passage en de klanten zijn vinden de verschillende regels ook nogal verwarrend”, zegt de woordvoerder. “In de ene winkel mogen ze met twee binnen op afspraak, in de winkel ernaast moet er geen afspraak gemaakt worden, maar mogen ze enkel alleen binnen en maximaal een halfuur ... dat is niet zo eenvoudig allemaal.”

De baanwinkels ondervinden minder last dan de winkels in de stad of die in de shoppingcentra. De klanten denken dat ze er meer kans hebben om te winkelen, omwille van de regel van maximaal 50 man, klinkt het nog. Sommige winkeliers laten klanten aan de deur een afspraak regelen. Bij meubelgigant Ikea was de vraag naar een afspraak gisteren zo groot dat het online boekingssysteem problemen ondervond.

Eén derde van intensieve zorg bezet

De verstrengde maatregelen kwamen er omdat de cijfers weer de hoogte ingaan. Ook zaterdag was dat nog steeds het geval. Het aantal besmettingen is gestegen tot meer dan 4.500, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 31 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

Elke dag sterven nu gemiddeld 26,7 mensen aan de gevolgen van Covid-19 (+12 procent), en er worden gemiddeld 229,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+23 procent). Momenteel liggen er 2.499 mensen in het ziekenhuis, van wie 664 op intensieve zorg. Daarbij hadden 363 patiënten ademhalingsondersteuning nodig en 50 patiënten liggen aan de hartlongmachine (ECMO).

Momenteel is exact een derde van de bedden op intensieve zorgen bezet door coronapatiënten – berekend op het totale aantal erkende bedden op intensieve zorgen, 1.992.