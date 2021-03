Domper voor Club Brugge? Noa Lang verlaat in tranen het veld op EK U21 na mogelijke knieblessure

Club Brugge-aanvaller Noa Lang is geblesseerd naar de kant gehaald in de match tussen Nederland en Duitsland op het EK voor de U21. De jonge Nederlander werd aan de knie geraakt tijdens een botsing met een teamgenoot. Enkele minuten later verliet hij in tranen het veld.

De teamgenoot waarmee Lang vroeg in de eerste helft in botsing kwam, was Teun Koopmeiners. De jonge aanvaller speelde aanvankelijk door, maar enkele minuten later bleek dat hij toch niet verder kon. Lang verliet het terrein in tranen. Het is nog niet bekend wat de precieze gevolgen zijn voor de sterkhouder van Club Brugge.