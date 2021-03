N-VA wil schadelijke vullingen voor e-sigaretten verbieden “voor er doden vallen”

Weg met de vullingen voor e-sigaretten. Dat zegt N-VA. In principe zijn in ons land enkel gesloten e-sigaretten toegelaten, maar via de VS of andere landen worden ook open systemen ingevoerd waarmee je zelf allerlei producten kunt toegeven. “Wij willen die verbieden. In de Verenigde Staten lagen ze immers al aan de basis van dodelijke voorvallen,” zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt ondertussen al aan een strengere wetgeving voor e-sigaretten.