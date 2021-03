De Rode Duivels moeten de klus tegen Tsjechië in het laatste halfuur klaren zonder Dries Mertens. De flankaanvaller van Napoli kwam bij een 1-0 tussenstand slecht neer na een botsing met Lukas Provod, die enkele minuten eerder de score had geopend. Mertens lijkt daarbij aan de schouder geraakt te zijn en moest gewisseld worden. Leandro Trossard nam met nog 34 minuten te spelen zijn plaats in.