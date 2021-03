Leon Goretzka en Leroy Sané twijfelachtig bij Duitsland voor duel tegen Roemenië, opnieuw Poolse speler positief getest op corona

Bondscoach Joachim Löw maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van Leon Goretzka en Leroy Sané in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van de Duitse nationale ploeg tegen Roemenië van zondag. Ook Niklas Süle zal niet kunnen spelen. “Goretzka heeft last van zijn kuit”, zei Löw op een persconferentie van de Duitse voetbalbond, zaterdag voor de laatste training in de Arena Na?ional? in Boekarest.

Hij voegde daaraan toe dat pas op de dag van de wedstrijd zal worden beslist of de middenvelder van Bayern München zal spelen of niet. “Ik wacht tot zondagochtend om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt”, aldus Löw. Mocht Goretzka niet kunnen spelen, dan zijn Florian Neuhaus of Jamal Musiala de mogelijke vervangers. Een meer defensieve rol voor Serge Gnabry zou ook mogelijk zijn. Sané heeft problemen aan de linkerdij, maar de diagnose is beter dan bij Goretzka, benadrukte Löw.

Löw koos tegen IJsland al voor zijn beproefde vier spelers in de verdediging: Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger en Emre Can. Aanvoerder Manuel Neuer is nog steeds de vaste waarde in het doel. Süle is uitgevallen als centrale verdediger wegens spierproblemen. Hij zal niet in actie komen tegen Roemenië en Noord-Macedonië. De 25-jarige speler is zaterdag niet naar Boekarest gevlogen. Ook linksback Robin Gosens zal niet beschikbaar zijn wegens spierproblemen, aldus Löw.

Poolse reservekeeper besmet met corona

De reservedoelman van Polen, Lukasz Skorupski, heeft positief getest op COVID-19. Dat maakte de Poolse voetbalbond (PZPN) zaterdag bekend. Het Poolse nationale elftal bereidt zich momenteel voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Andorra en Engeland.

Het is de tweede Poolse speler die positief testte op het virus in de afgelopen dagen. Middenvelder Mateusz Klich testte ook al positief en was afwezig voor de wedstrijd van donderdag tegen Hongarije (3-3). De nieuwe bonscoach van de nationale ploeg, Paulo Sousa, heeft geopteerd voor Karol Niemczycki als vervanger voor Skorupski.