Opnieuw schietpartij in de VS: 2 doden, 8 gewonden

In Virginia Beach heeft vrijdagavond een zware schietpartij plaatsgevonden. Op verschillende plaatsen werd er geschoten, daarbij stierven twee mensen en raakten minstens acht anderen gewond.

De situatie begon met een melding van een ruzie. Daarbij werden verschillende pistolen bovengehaald en werd er over en weer geschoten. De politie kwam ter plaatse, maar onderweg werd op een andere plaats een vrouw - de 29-jarige Deshayla Harris - doodgeschoten. Het lijkt erop dat zij een toevallige omstander was bij een vuurgevecht. Ze stierf ter plaatse. Op het eerste gezicht zou deze schietpartij niets te maken hebben met de oorspronkelijke ruzie. Terwijl de agenten zich moesten splitsten, kwam wat verderop een agent een gewapende man tegen. Ook daar ontstond een vuurgevecht, waarbij de man met het wapen stierf. De agent is tijdelijk op non-actief geplaatst.

Alles samen zijn twee mensen en minstens acht gewonden gevallen bij de vuurgevechten. De politie probeert nu alle puzzelstukken samen te leggen om te begrijpen wat er die avond precies gebeurd is. Drie verdachten zijn aangehouden.