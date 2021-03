Kijkers vragen zich af waarom Jan Mulder zo’n grote pleister op het voorhoofd heeft

Opvallend beeld tijdens de live-uitzending van de interland Tsjechië-België, vanavond op VTM. Analist Jan Mulder had een grote pleister op het voorhoofd, waarvan veel kijkers zich afvroegen wat er gebeurd was.

“Heeft Jan Mulder klop gehad?” Een foutje bij het scheren? Heel wat VTM-kijkers was het vanavond opgevallen: er hangt een wel heel grote pleister op het voorhoofd van de voetbalanalist. Navraag bij VTM leert ons dat Mulder een klein ongelukje had eerder op de dag. “Hij is vandaag met zijn hoofd tegen de garagepoort gelopen”, meldt een woordvoerster. “Vandaar de pleister.”