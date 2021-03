REACTIES. Vertonghen beseft dat er goede tegenstanders zijn, Courtois stelt doel voor dinsdag

De Rode Duivels werden zaterdagavond nog eens gestopt. Tsjechië hield de troepen van Roberto Martinez tot 1-1, en dat hebben de Duivels geweten. “We staan weer met de voetjes op de grond.

Jan Vertonghen baalde na de 1-1 in Praag. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou zijn”, aldus de verdediger. “De Tsjechen zetten hoog druk, speelden veel directe passes en hebben kwaliteiten. Na de 1-1 konden we niet overpakken. Zij bleven kansen creëren en wij gaven wat makkelijke ballen weg. De ruimte tussen de linies werd te groot. We hielden de bal niet bij en wonnen weinig tweede ballen. Als je dat optelt is 1-1 nog niet zo slecht. Vooraf wisten we dat Tsjechië onze grootste rivaal zou zijn, maar goed…We staan weer met de voetjes op de grond. Of neen, we zijn nooit gaan zweven. Maar we beseffen opnieuw dat er goeie tegenstanders zijn.

Thibaut Courtois: “Dinsdag moeten we 7 op 9 halen”

Doelman Thibaut Courtois pareerde enkele goeie ballen, maar was realistisch. “Het is ontgoochelend als je niet kunt winnen”, aldus de keeper. “Maar Tsjechië heeft een heel goeie match gespeeld. Zij hadden evenveel kansen als wij en het blijft een goeie tegenstander. Ze zetten hoog druk en we kregen de ballen niet makkelijk. voorbij de pressing. Daarnaast is er natuurlijk de opeenvolging van matchen. We speelden vorig weekend, woensdag, nu in Tsjechië…Als je dan vandaag niet kunt winnen: oké. Dan moeten we dinsdag tegen Wit-Rusland zeker 3 punten pakken. Dat is dan niet de beste start, maar 7 op 9 zou ook niet slecht zijn.”

Trossard: “Ben blij met minuten”

Leandro Trossard bevestigde zijn goeie vorm bij Brighton met een prima invalbeurt in Tsjechië. Samen met Thomas Foket bracht hij meer vuur en pit in het elftal. “De coach had ons gevraagd ons aan te bieden en meer drive naar voren te brengen”, zei Trossard. “Bij de Rode Duivels probeer je altijd je zo goed mogelijk te tonen in de minuten die je krijgt. Het is leuk als je mag invallen.”

Dinsdag tegen Wit-Rusland mag Trossard rekenen op een basisplaats. Bondscoach Roberto Martinez gaf al aan dat hij zal roteren. “Natuurlijk wil je altijd starten om jezelf te laten zien”, zei Trossard. “Ik denk wel dat ik gegroeid ben als speler. Ik zit in mijn tweede seizoen in de Premier League. Dat helpt om mijn niveau op te krikken.”

Foket: “Ik zal mijn man nooit dribbelen met een roulette”

Nacer Chadli had 2,5 maanden niet meer gespeeld. Daarom werd Thomas Foket in de basis verwacht, maar die moest het stellen met een invalbeurt. De flankspeler van Stade Reims deed het wel uitstekend en bracht meer vuur in de ploeg. “Ik ben dankbaar voor elke kans die ik krijg”, aldus Foket. “Elk moment probeer ik te pakken, want elke selectie blijft voor mij een verrassing. Invallen tegen Tsjechië was niet evident. Ze speelden volle pressing en wij moesten efficiënter proberen te zijn.”

Met één uitstekende pass lanceerde Foket De Bruyne bijna naar de winning goal, maar die trof de paal. Vraag is of zijn kansen op het EK nu gestegen zijn na deze goeie invalbeurt. Kan hij straks pakweg Nacer Chadli thuishouden? “Goh, ik kijk niet te ver vooruit. Zo’n EK-selectie is nog een pak kleiner dan de huidige selectie en er is enorm veel concurrentie. Ik besef dat het heel moeilijk wordt. Sowieso is het belangrijkste nu dat ik alles speel bij Reims en fit blijf. Of ik geëvolueerd ben in Frankrijk? Ik ben nog altijd hetzelfde type voetballer als indertijd bij AA Gent. Ik zal mijn man nooit dribbelen met een roulette, maar de Ligue 1 is anders en hoe meer matchen je speelt, hoe meer ervaring je hebt.”

Door zijn goeie invalbeurt is het niet uitgesloten dat Foket dinsdag nieuwe speelgelegenheid krijgt tegen Wit-Rusland. Al moet hij dan misschien ook rekening houden met een fitte Yannick Carrasco. “We zullen zien”, besloot hij. “Ik moet mijn kansen afwachten.”