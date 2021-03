Lukas Nmecha bezorgt Duitsland in slotfase nog een gelijkspel tegen Nederland op EK voor U21

Duitsland en Nederland hebben elkaar op een gelijkspel gehouden in hun tweede wedstrijd op het EK voor de U21. Nederland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong dankzij Justin Kluivert, maar met nog enkele minuten op de klok kwam Duitsland toch nog langszij. Anderlecht-spits Lukas Nmecha schreef het doelpunt op zijn naam: het werd 1-1.

Nederland moest het vroeg in de wedstrijd al stellen zonder Club Brugge-aanvaller Noa Lang, die na een botsing met ploegmakker en aanvoerder Teun Koopmeiners geblesseerd naar de kant moest. Nederland was nadien wel de betere ploeg, maar het kon pas op voorsprong komen toen de Duitse keeper blunderde en Justin Kluivert de bal in een leeg doel kon schieten: 0-1.

Vlak voor het inde kwamen de Duitsers toch nog op gelijke hoogte. Lukas Nmecha kon van dichtbij niet meer missen en deed dat ook niet. 1-1 was de eindstand. Duitsland is in groep A samen met Roemenië leider. Beide teams hebben 4 punten. Nederland is derde met twee punten en moet dus absoluut winnen in de laatste match tegen Hongarije om naar de volgende ronde te kunnen gaan.