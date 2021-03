Martinez voor een keertje niet de eeuwige optimist: “Denayer, Trossard en Foket maakten goede beurt”

Roberto Martinez was voor één keer niet onverdeeld positief. De bondscoach had onderhuids wel wat op te merken op de prestatie van de Rode Duivels.

“We vonden ons ritme niet”, aldus Martinez. “We hebben niet gecontroleerd zoals we dat kunnen. We moesten veel verdedigen. De Tsjechen waren sterk op de tegenaanval en op stilstaande fasen. Op zich deden we het dan goed maar we verloren te makkelijk de bal als we die hadden. We creëerden wel kansen maar het gelijkspel was juist. Het is belangrijk dat we niet verloren in een wedstrijd waarin het niet echt goed draaide. Het was een goede test voor het EK want dit is niet alleen belangrijk voor de WK-voorronde, het gaat ook om de selectie voor het EK. In dat opzicht maakten Denayer en Trossard een goede beurt. Ook de invalbeurt van Foket was sterk.”

Martinez kondigde wel wijzigingen aan voor de wedstrijd van dinsdag tegen Wit-Rusland.

“Het is duidelijk dat we wat frisse elementen nodig hebben. Daarom ga ik voor andere spelers kiezen. Het is nu nog vroeg om te zeggen hoe of wie maar het zal vooral in het offensieve compartiment zijn.”