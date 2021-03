WEERBERICHT. Bewolkt maar meestal droog

Het wordt een gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkte zondag, maar het blijft meestal droog. Dat verwacht het KMI.

Het kwik klimt zondag stilaan hoger, met 9 graden op de Ardense hoogten en 13 of 14 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind waait matig tot soms vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/uur.

In de nacht van zondag op maandag klaart het geleidelijk aan op vanaf de Franse grens. De minima liggen dan tussen 2 en 4 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden in Vlaanderen.

Zeer zacht

Maandag wordt het zonnig en zeer zacht met maxima van 15 tot 17 graden in de Ardennen en van 17 tot 19 graden in de andere streken. In de Kempen haalt het kwik mogelijk zelfs 20 graden.

Ook dinsdag en woensdag belooft het nog zonnig en zacht lenteweer te worden. Vanaf donderdag wordt het aanzienlijk frisser.