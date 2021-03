De grote vakbonden ACV en ABVV willen dat iedereen maandag het werk neerlegt. Ze zijn niet akkoord met de 0,4 procent opslag bovenop de index, wat voor hen veel te weinig is. Ook u kunt rechtstreeks of onrechtstreeks hinder ondervinden.

Waarom wordt er gestaakt?

Hoofdreden voor de staking op maandag 29 maart zijn de vastgelopen onderhandelingen over de loonmarge, dat is de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar. ...