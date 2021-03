Grote politieactie tegen illegale straatraces in Antwerpen: 450 mensen beboet, vier wagens in beslag genomen

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft zaterdagavond honderden boetes uitgeschreven en vier wagens in beslag genomen tijdens een gerichte actie tegen een illegale bijeenkomst van ‘tuners’. Daarbij werden ook straatraces georganiseerd in een parking op de Noorderlaan en de Groenendaallaan.

Het wijkteam van de Luchtbal ontving dit weekend meerdere meldingen van overlast op de Groenendaallaan en de Noorderlaan. Op vrijdag- en zaterdagavond kwamen heel wat mensen bijeen om illegale straatraces te houden. “Daarbij werd heel wat overlast veroorzaakt voor de buurt en werden de geldende coronamaatregelen met de voeten getreden”, aldus de politie. Vorige week nog moest de politie tussenkomen na een crash. Een aanwezige keerde zich toen tegen de politie en werd bestuurlijk aangehouden.

Gerichte actie

“Omdat eerdere politietussenkomsten regelmatig uitdraaiden op een kat-en-muisspel met de aanwezigen, besloten de teams van de regio Noord een gerichte actie op poten te zetten”, luidt het in een persbericht. “Daarbij werd bijstand verleend door de verkeerspolitie, het hondenteam, de mobiele eenheid en de lokale recherche. Ook de helikopter van de federale politie kwam kort ter plaatse. Nadat er de voorbije weken eerst aan beeldvorming was gedaan door het wijkteam van de Luchtbal, werd de gehele parking zaterdagavond afgesloten door de politie en werden alle aanwezigen en hun voertuigen aan een controle onderworpen.

450 GAS-boetes

In totaal werden vier wagens in beslag genomen voor racen en het in gevaar brengen van personen. Twee opgevoerde brommers werden ook met beslag verzwaard. Eén bestuurder zag zijn rijbewijs ingetrokken na een positieve drugstest. Zes personen hadden geen rijbewijs op zak en zes anderen pleegden inbreuken tegen de voorwaarden van hun voorlopig rijbewijs. Van twee wagens bleek de keuring niet in orde.

Tot slot kregen alle aanwezigen ook een GAS-pv voor deelname aan niet-toegestane samenscholing en het veroorzaken van overlast. Zowel bestuurders als ‘toeschouwers’ werden bij het verlaten van de plaats door de politie gecontroleerd en beboet. In totaal ging het om ongeveer 450 personen.