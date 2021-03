Bijna 250 mensen opgepakt bij nieuw protest tegen Loekasjenko in Wit-Rusland

Bij het protest tegen de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zijn volgens mensenrechtenorganisaties zaterdag minstens 245 mensen opgepakt.

Tijdens de voorbije wintermaanden waren er geen grote protestacties tegen de omstreden autoritaire president Alexander Loekasjenko, maar donderdag werd het protest hervat met een “dag voor de vrijheid”. Loekasjenko verlengde op 9 augustus zijn verblijf in het presidentieel paleis, maar de verkiezingen zijn door velen als vervalst bestempeld, de EU incluis. Nadien vatte het protest aan.

De oppositie had zaterdag grote protesten gepland. Op foto’s en video’s is te zien hoe demonstranten alleen of in kleine groepen de straat op trokken. De oppositie meldde via berichtendienst Telegram dat ze er niet in geslaagd is veel mensen te mobiliseren. Vooral in Minsk was de politie massaal aanwezig. Zo waren vele gevangenentransportbusjes te zien in de straten.