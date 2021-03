Gunther (49) ligt nog altijd in het ziekenhuis, nadat hij in elkaar geslagen werd op straat: “Open beenbreuk omdat ik beleefd vroeg om auto te verplaatsen”

Sint-Niklaas -

Een week nadat Gunther Thieleman (49) uit Sint-Niklaas in elkaar werd geslagen en geschopt door drie foutparkeerders op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas herstelt hij nog steeds van een open beenbreuk in het ziekenhuis. “Het was de eerste keer dat ik iemand beleefd op zijn gedrag in het verkeer wees, en meteen ook de laatste”, zucht hij.