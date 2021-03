Premier De Croo wil geen datum plakken op heropeningen: “Op 26 april evalueren we”

Premier Alexander De Croo (OPEN Vld) wil geen datum plakken op heropeningen van niet-essentiële winkels en de horeca. Voor de scholen gaat hij ervan uit dat die na de paasvakantie opnieuw normaal onderwijs kunnen aanbieden. “Ik wil zeer graag perspectief geven, maar valse hoop geven is nog veel erger”, zei hij op De Zevende Dag.

“Ik ben het honderd procent eens dat de scholen openhouden een prioriteit is. Scholen sluiten is lastig voor de kinderen en voor de ouders. Maar een week aan de vakantie toe te voegen zal ons epidemiologisch enorm helpen. Het is de bedoeling een onderbreking te krijgen in de besmettingen.” Het is wel de doelstelling om op 19 april onderwijs te laten plaatsvinden zoals het moet plaatsvinden”, zei premier Alexander De Croo op De Zevende Dag. “Die datum willen we veiligstellen.”

Over de andere geplande heropeningen is hij minder resoluut. “We gaan zaken geen dag langer gesloten houden dan nodig. Maar in een crisis als deze moet je soms durven zeggen dat je plannen had, maar dat je die plannen even in de schuif moet stoppen door de evolutie. De maatregelen gelden tot 26 april, dan zullen we een evaluatie doen hoever we staan. Ik zal geen datum voor heropeningen zwart-wit op papier zetten, dat is in een crisis als deze niet mogelijk. Dat begrijpt iedereen wel. We gaan naar het globale plaatje kijken: de leveringen van de vaccins, de ingenomen bedden op intensieve.”

Volgens de premier is het lockdownbeleid in België geen drieledige mislukking zoals MR-boegbeeld Georges-Louis Bouchez. “We hadden gehoopt om in de richting van versoepelingen te gaan, maar we worden geconfronteerd met een besmettelijkere variant. Ik moet alles doen om de gezondheid van de mensen te beschermen. Onlangs het politiek gehakketak dat er is geweest - er is discussie geweest, maar dat is in de Wetstraat - is de gezondheid van de mensen de prioriteit van alle regeringen, daar komt geen speld tussen. Bij bevolking is het helder als pompwater dat deze maatregelen erg nodig waren, kijk maar naar de grote coronabarometer.”