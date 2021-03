Zesjarige vindt fossiel van 488 miljoen oud in achtertuin

Sid Jhamat (6) uit het Briste Walsall heeft een ??hoornkoraal van 488 miljoen jaar oud gevonden terwijl hij aan het spelen was met het fossielenjachtpakket dat hij voor Kerst kreeg.

“Ik was gewoon aan het graven naar wormen”, is hij zelf verbaasd over de opmerkelijke vondst. “Ik zocht aardewerk en bakstenen en ik kwam net deze rots tegen die een beetje op een hoorn leek. Ik dacht dat het een tand, een klauw of een hoorn kon zijn. Maar het was eigenlijk een stuk koraal dat hoornkoraal wordt genoemd. Ik was erg enthousiast over wat het werkelijk was. “

Sid’s vader, Vish Singh, was in staat om het hoornkoraal te identificeren via een fossielengroep waarvan hij lid is op Facebook. Die konden aan de markeringen zien dat het hoogstwaarschijnlijk om een Rugosa-koraal gaat. “Ze zeggen dat je overal fossielen kunt vinden als je goed genoeg kijkt, maar zo’n aanzienlijk groot stuk vinden is vrij uniek. “