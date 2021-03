Geen coronavirus of lockdown aan het hoofd van Sven Vranken, Tina Pallen en hun twee zoontjes. Sinds oktober zeilt het gezin uit Nieuwerkerken de wereld rond, deze week zijn ze aangemeerd op Martinique.

In 32 dagen stak catamaran Nohma de Atlantische Oceaan over, van Zuid-Portugal naar Martinique, een eiland in de Caraïbische Zee. Aan boord: Sven (39), Tina (37), hun zoontjes Liam (10) en Sky (8) en ...