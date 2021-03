Sharon Osbourne eist miljoenen na ontslag als talkshowhost

Het veelbesproken interview van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle bij Oprah blijft gevolgen hebben. Sharon Osbourne dient nu klacht in tegen de Amerikaanse zender CBS omdat ze ontslagen werd als talkshowhost van ‘The Talk’ omdat ze begrip had voor de mening van Piers Morgan. Die laatste had gezegd dat hij Meghan Markle niet geloofde.

Sharon Osbourne had Piers Morgan verdedigd na die uitspraak en werd daar door collega’s op afgerekend. Uiteindelijk werd zij aan de kant geschoven. “Ik ga niet akkoord met alles wat hij zegt”, zei Osbourne. “Ik word aan de schandpaal genageld omdat ik een vriend heb waarvan mensen dénken dat hij een racist is. Blijkbaar ben ik dan automatisch ook een racist.” Osbourne had nog een contract van 2 jaar lopen en eist nu een uitbetaling van die volledige termijn. Zo’n 2,3 miljoen euro.

Piers Morgan. Foto: REUTERS

Piers Morgan zelf werd ook ontslagen uit de show ‘Good Morning Britain’. Hij verdedigt op zijn beurt weer zijn collega. “Haar ontslag is een schande. Ze wordt weggepest uit haar job, omdat ze mij verdedigde tegen een verzonnen claim van racisme. Ik weiger gewoon een leugenaar te geloven.”

Intussen heeft Morgan ook gereageerd op zijn eigen situatie. “Ik weiger me te verontschuldigen”, zei hij. “Want ik geloof Markle nog steeds niet.” Morgan gelooft onder meer niet dat de aartsbisschop het koppel eerst privé in de tuin trouwde en later in de kerk. En ook de claims over de heisa rond de huidskleur van zoontje Archie gelooft Morgan niet. “Dat prins Harry zijn eigen familie zo uit elkaar rukt en dat terwijl prins Philip in het ziekenhuis lag, zijn we niet van hem gewoon. Hij kan hier toch niet achter staan?”