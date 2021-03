Gemiddelde sociale huurder is alleenstaande vrouw tussen 50 en 59

De gemiddelde sociale huurder was in 2019 een alleenstaande vrouw tussen de 50 en 59 die tussen de 1 en 5 jaar de sociale woning betrok. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele .”Er is een evolutie van het aantal jaren dat sociale huurder hun woning betrekken. Daarbij komt dat 3.921 sociale huurders minstens 50 procent meer dan de inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning verdienen. Dat is amper 3 procent van de zetelende huurder”, zegt Van Volcem.

In 2019 huurden 145.212 mensen een sociale woning, bijna 10.000 meer dan in 2011. Er waren 77.643 vrouwelijke sociale huurders tegen 67.536 mannelijke.

De grootste groep van sociale huurders zijn alleenstaanden zonder minderjarigen (69.028), gevolgd door samenwonenden zonder minderjarigen (38.494). Dus twee op drie sociale huurders is een gezin zonder minderjarige kinderen.

De leeftijdsgroep 40-49 en 50-59 zijn het best vertegenwoordigd (54.349). Ook de sociale huurders tussen 70 en 79 zijn duidelijk vertegenwoordigd (23.024). De jongeren zijn met 5.200 het minst vertegenwoordigd.

Eind 2019 hadden 9.858 sociale huurders een gezinsinkomen dat hoger ligt dan de inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning in 2019. “Dat gaat om sociale huurders die een levenslang huurcontract afsloten voor 2017 en waar het inkomen geen permanente impact heeft op hun recht op een sociale woning of niet”, duidt Van Volcem.

3.921 van die sociale huurders verdienen tussen de 50 en 200 procent meer dan die bepaalde inkomensgrens. “Als we de onderverdeling van dichterbij bekijken gaat het om 2.131 sociale huurders die minstens 50 procent meer verdienden. 849 sociale huurder die minstens 100 procent meer verdienden. Daarna volgen twee segmenten die ministens 150 procent meer en 200 procent meer verdienen dan de inkomensgrens vooropgesteld in 2019. Die categorieën zijn respectievelijk goed voor 522 en 419 sociale huurders”, stelt het Open Vld-parlementslid.

Opmerkelijk is dat het aantal toewijzingen daalt. “Ondanks veel beloften en bijbouwen kan men jaarlijks niet meer mensen helpen. Bovendien zijn drie kwart van de toewijzingen ook voor mensen die reeds een sociale woning bewonen en moeten verhuizen wegens afbraak of renovatie”, aldus Van Volcem.

“Vandaag staan even veel mensen op de wachtlijst als mensen die sociale huurder zijn, maar de doelgroep is eigenlijk nog veel groter dan de wachtlijst. Slechts 25 procent van mensen die er recht op hebben schrijven zich in op de wachtlijst. De reële wachtlijst op basis van inkomen is 300.000 wachtenden”, aldus de volksvertegenwoordiger