Feestvierders keren zich politie na tussenkomst tijdens lockdownfeestje

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - Enkele feestvierders die aanwezig waren op een lockdownfeestje in Liezele (Puurs-Sint-Amands) hebben zich flink verzet tegen de politie toen die het evenement kwam stilleggen. Twee politiemensen raakten zelfs gewond.

Zaterdagavond kreeg de politie een melding van een mogelijk lockdownfeestje dat aan de gang was in de Wolfstraat in Liezele. De politie ging een kijkje nemen en stelde vast dat er verscheidene auto’s aan de woning stonden en dat er ook een barbecue werd georganiseerd. “Er bleken een tiental personen aanwezig te zijn op het lockdownfeestje. Toen de inspecteurs duidelijk maakten dat een bijeenkomst met zoveel mensen niet toegelaten was door de coronamaatregelen, keerden enkele aanwezigen zich tegen de politie”, licht Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket toe. “Er werd geweld gebruikt en één van de aanwezigen deelde ook enkele rake vuistslagen uit aan de politiemensen. Twee inspecteurs raakten daarbij lichtgewond.”

Enkele politieploegen die net een Wodca-actie hielden, kwamen in versterking bij hun collega’s. Om de situatie onder controle te krijgen en de agressievelingen af te houden moest de politie ook pepperspray gebruiken.

Aangehouden

Uiteindelijk werden drie personen opgepakt. Twee van hen mochten na verhoor beschikken. De derde, een 21-jarige man, werd zondag voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid. Het ging om de kerel die de zwaarste klappen had uitgedeeld. Hij werd door onderzoeksrechter Theo Byl aangehouden. Die voorhechtenis mag hij wel thuis uitzitten met een enkelband.

Eén van de gewonde politiemannen is enkele dagen werkonbekwaam door het voorval. De aanwezigen van het lockdownfeestje zullen binnenkort een dagvaarding van de politierechtbank krijgen omdat ze een loopje namen met de coronamaatregelen.