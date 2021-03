Nederlandse topviroloog Ab Osterhaus: “Gooi heel Europa nu meteen op slot”

Volgens Ab Osterhaus, een Nederlandse topviroloog, moet er in heel Europa dringend hard opgetreden worden tegen het coronavirus. “Of we blijven maar doorzwabberen”, zegt hij aan De Morgen.

Ab Osterhaus. Foto: RR

Hoewel de vaccinatiecampagne in heel Europa loopt, denkt Ab Osterhaus dat alle landen toch strenger zullen moeten ingrijpen. “Je kunt winkeliers en de horeca in onze Europese landen alsnog vertellen dat je zulke stringente maatregelen moet nemen maar dat er bij het heropenen veel meer zal kunnen”, zegt Osterhaus. “Dan moet je wel maatregelen verzekeren zoals testen-, bronnen- én contactonderzoek, quarantaine en isolatie. Nu drukken we in alle Europese landen het besmettingscijfer onvoldoende terug. We zijn tevreden als dat getal net onder de 1 ligt, met als gevolg dat als er maar íéts gebeurt het getal terug naar een R-waarde van 1,2 schiet.

Halve maatregelen

“Dat krijg je zo niet onder controle”, zegt Osterhaus. “Dat zwabberend beleid leidt er toe dat op een gegeven moment de ziekenhuizen weer vollopen en het onbeheersbaar wordt. Ook bij ernstige varianten van influenza is dat zo. Nu moet men al denken aan afschalen van de normale gezondheidszorg. Ik denk dat het een algemeen fenomeen is in Europa dat men niet doorheeft dat je dit coronavirus met halve maatregelen niet onder controle krijgt. Of we gaan dus keihard optreden om het virus onder controle te krijgen, of we gaan op deze manier doorzwabberen tot we 80 à 90 procent van de bevolking gevaccineerd hebben. Zelfs dan nog zijn we niet geheel zeker van controle.”