Onderzoek naar levenloos lichaam appartement Zelzate: geen tussenkomst van derden

Zelzate - In een appartement op de Grote Markt in Zelzate is zaterdagmiddag een lichaam gevonden. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een wetsgeneesheer en een laboteam ter plaatse, wat zou kunnen wijzen op een verdacht overlijden. Maar volgens een eerste vaststelling van de wetsdokter zondag zou er geen sprake zijn van een tussenkomst van derden.

Zaterdag kwam er nog een wetsgeneesheer en het labo ter plaatse, wat de indruk wekte dat het om een verdacht overlijden in het appartement zou gaan. Zondagnamiddag verklaarde het parket van Oost-Vlaanderen echter dat er volgens de eerste vaststelling in het onderzoek wellicht geen sprake is van een tussenkomst van derden.