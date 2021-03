Brusselse oppositie reageert kritisch op jongerenabonnement MIVB van 12 euro

Brussel - De Brusselse oppositiepartijen MR en cdH reageren kritisch op de aankondiging van de Brusselse regering dat er vanaf 1 juli een jongerenabonnement op de MIVB komt van 12 euro per jaar.

Voor David Weytsman (MR) zal een vermindering van de abonnementsprijs van 50 tot 12 euro leiden tot een vermindering van de investeringen in het openbaar vervoer of een verhoging van de belastingen.

Vanaf 1 juli 2021 kost een abonnement van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB voor scholieren en studenten 12 euro per jaar. Voor (niet-studerende) Brusselse jongeren van 18 tot en met 24 jaar oud gaat die maatregel in februari 2022 in. Volgens de Brusselse regering moet de maatregel het openbaar vervoer toegankelijker maken.

Niet-ingeloste beloften

Weytsman verwijst naar het regeerakkoord dat gratis openbaar vervoer voor Brusselaars onder de 25 en boven de 65 jaar in 2020 aankondigde. “Steeds die verkiezingsbeloften over gratis die niet ingelost worden”, reageert hij.

Volgens het MR-parlementslid zal de prijsverlaging op één of andere manier gecompenseerd worden door een vermindering van de investeringen of een verhoging van de belastingen.

Weytsman verwijst ook naar L’Echo, die twee weken geleden onthulde dat de MIVB door het gratis openbaar vervoer voor jongeren het recht zou verliezen om de BTW voor 100 procent af te trekken. Dat zou betekenen dat de kosten voor de maatregel (in 2021 zou het om een tiental miljoen euro gaan) als de MIVB een deel van de BTW zou moeten betalen. De extra uitgaven, onder meer voor alle bouwwerven, zou tussen de 48 en 290 miljoen kunnen oplopen.

Ook Christophe de Beukelaer is niet te spreken over de maatregel; “Het zou van een minimum aan fatsoen getuigen indien u aan de burger zou uitleggen welk amateurisme jullie verplicht heeft om de belofte voor gratis openbaar vervoer voor jongeren en senioren om te vormen in een abonnement, en dan nog met een jaar vertraging”, sneert het Brusselse parlementslid voor cdH op Twitter naar minister-pesident Rudi Vervoort.

“Het goede nieuws is dat de BTW-administratie en de budgettaire realiteit jullie verplicht om de realiteit onder ogen te zien: gratis bestaat niet en devalueert de geleverde dienstverlenging”, voegt hij eraan toe.