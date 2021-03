Onderzoek ‘Faroek’: “Sihame El Kaouakibi vervalste voor 54.230 euro facturen”

Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi heeft toch facturen vervalst, meldt VTM Nieuws, dat de hand kon leggen op enkele van die facturen. Het gaat in totaal om een bedrag van 54.230 euro.

De facturen zijn volgens VTM Nieuws vervalst om subsidies die bedoeld waren voor een publiek project - de vzw Let’s Go Urban - te besteden in het privéproject van Kaouakibi, het Jacob Jordaenshuis. De renovatie van beide panden liep ongeveer gelijktijdig en intussen zou blijken dat de originele facturen van leveranciers werden aangepast om kosten voor het Jacob Jordaenshuis te kunnen verhalen op de stad. In totaal gaat het om 54.230 euro, ook de aankoop van een nieuwe keuken - die eerder al in de media kwam - zou niet op de site van Let’s Go Urban geïnstalleerd zijn. “Uit gedetailleerde plannen zien we dat die keuken - ter waarde van 26.139 euro - op maat werd gemaakt voor het Jordaenshuis”, zegt journalist Faroek Özgunes.

Sihame El Kaouakibi nam vanavond de vlucht vooruit en reageerde in een video op Facebook, nog voor de uitzending op het VTM Nieuws. “Dit is niet alleen ongehoord, dit is ook onethisch”, zegt de politica. “Er wordt wederom verwarring gezaaid over aankopen voor de nieuwbouw van Let’s Go Urban. Dit terwijl Johan Vande Lanotte met een team van onafhankelijke, financiële experts duidelijk heeft aangetoond dat hier niets van aan is. Mijn proces wordt alleen in de media gevoerd. Ik probeer zo hard mijn vertrouwen in de rechtstaat te behouden en ik hoop op een snelle behandeling van deze zaak. In de rechtszaal, niet in de media.”

“Het gerechtelijk onderzoek heeft er alle baat bij dat iedereen dat onderzoek respecteert”, reageert het parket nog op de berichtgeving. “Het geheim van het onderzoek en de vrijwaring van de rechten van elke partij staan daarbij centraal. Informatie geven over het lopend gerechtelijk onderzoek kan het onderzoek alleen maar schaden.”