Corona houdt ons bij onze baas: “Ook al stellen werknemers zich soms vragen bij hun huidige job”

We blijven door de coronacrisis langer in onze huidige job. Voor het eerst in vijf jaar is het aantal vrijwillige vertrekkers gedaald, berekende hr-dienstverlener Securex. Omdat er minder nieuwe opportuniteiten zijn en we dus liever op veilig spelen. “Maar na de crisis verwachten we opnieuw meer vrijwillige ontslagen”, klinkt het. Want heel wat mensen hebben tijdens de crisis goed nagedacht over waar ze staan.