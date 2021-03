Nog één keer Vlaams geld om lege kamers in woon-zorgcentra te compenseren

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt nog een laatste keer zijn portefeuille open om de fel getroffen woon-zorgcentra te compenseren voor de kleinere bezetting van de voorbije maanden.

Uit Het Grote Rusthuisdossier van Het Nieuwsblad blijkt dat de wzc’s intussen stilaan weer vollopen, maar de opnamestop, de strenge bezoekregelingen en de vele sterfgevallen zorgden er het voorbije jaar voor dat veel kamers leegstonden. Met een financiële kater voor de rusthuizen tot gevolg. De Vlaamse regering paste eerder al vele miljoenen bij en trekt ook nu weer extra geld uit: 102 miljoen euro. “We geven de sector ademruimte en tijd om te bekomen van een loodzware periode met zeer veel Covid-19-uitbraken”, zegt minister Beke.

De middelen moeten de residentiële ouderenzorg tot eind dit jaar financiële zekerheid geven. Het gaat onder meer om de zogenaamde continuïteitswaarborg, een 100 procent compensatie voor de zorg en daarnaast 70 procent compensatie voor de dagprijs. Voorwaarde is wel dat de woon-zorgcentra niet snijden in het personeel. Om dat personeel de welverdiende rust te bieden, investeert Beke ook in de tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten, interimverpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen en logistieke medewerkers. Die steun staat los van de 146 miljoen euro die de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt voor extra personeel in de sector.