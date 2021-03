Zelftests alleen te koop bij apotheker, uit vrees voor ‘zelftestfeestjes’

De zelftests zijn vanaf half april beschikbaar in België. Niet in de supermarkten, zoals in Duitsland, maar alleen bij de apotheker. “Om helder uit te leggen hoe ze gebruikt moeten worden”, klinkt het. Maar ook de bezorgdheid over ‘zelftestfeestjes’ speelt mee. Want zelfs als iedereen zichzelf negatief heeft getest, is het niet de bedoeling om samen te komen.