Slovaakse premier wil post ruilen met minister van Financiën

Na de zware kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis heeft de Slovaakse premier Igor Matovic zondag aangekondigd dat hij ontslag wil nemen. Hij wil wel in de regering blijven als minister van Financiën.

“Ik ga van functie wisselen met de minister van Financiën, Eduard Heger. (...) Hij is een goede man en we hebben allemaal vertrouwen in hem”, zo verklaarde Matovic aan journalisten. Wanneer de wissel zou plaatsvinden, vertelde hij er niet bij.

De 44-jarige Heger is een voormalig zakenman en partijgenoot van Matovic. De wissel werd aangekondigd na overleg onder de partijleiders van drie van de vier coalitiepartners. Instemming van de liberale partij SaS is er nog niet. Partijleider Richard Sulik nam deze week ontslag als vicepremier. Ook zonder SaS behouden de drie andere partners wel een nipte meerderheid in het parlement.

Matovic kwam zwaar onder vuur te liggen nadat bekendraakte dat hij op eigen houtje Russische coronavaccins had aangekocht. Een opiniepeiling wees vorige week uit dat 80 procent van de Slovaken wil dat hij opstapt.