Vakbonden zetten met staking regering-De Croo enorm onder druk: sociale partners nooit zo vijandig geweest

Officieel is het een staking tegen de werkgevers, maar met hun demarche beuken ACV en ABVV ook hard in op de regering. Die blijft ondanks de getrokken messen bij de sociale partners hopen dat bonden en werkgevers toch nog een loonakkoord zullen sluiten. “Veel mensen moeten in deze tijden boven zich uitstijgen, ik hoop dat ook de sociale partners dat kunnen”, stelt premier Alexander De Croo, die lijdzaam moet toezien hoe het sociaal conflict ook zijn eigen ploeg besmet.