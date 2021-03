Soedan verslaat Zuid-Afrika en kwalificeert zich voor Africa Cup

Soedan heeft zich geplaatst voor de Africa Cup door zondag Zuid-Afrika met 2-0 te kloppen op de vijfde speeldag in de kwalificaties.

Dankzij doelpunten van Bakhit (5.) en Abdel Raman (32.) eindigen de Soedanezen als tweede in de groep met twaalf punten. Dat is één punt minder dan Ghana, dat zich dus ook kwalificeerde. Zuid-Afrika, met Percy Tau in de basis zondag in Khartoem, eindigt na de nederlaag pas derde en kwalificeerde zich dus niet.

Het continentale toernooi, dat oorspronkelijk in januari 2021 zou plaatsvinden, is met een jaar uitgesteld door de coronapandemie. Er zijn nog zes tickets te verdelen voor het toernooi.