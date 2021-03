Vlaamse ex-drugssmokkelaar (31) geeft inkijk in smokkel “gedrenkte” harddrugs en geheime wassalons

Arendonk -

Een stel Colombianen die in een loods in Arendonk een cocaïnewasserij ‘uitbaten’, het is een trieste primeur voor ons land. Drugsexperts vrezen nog meer verdoken labs in de Kempen, waar coke opnieuw tot poeder gekristalliseerd wordt. Vlaming Benjamin Feys (31) was ooit thuis in de criminele smokkel van harddrugs. “Wat ze daar in Arendonk deden, is geen moeilijk chemisch proces, maar wel uiterst gevaarlijk.”