Lien en Evelyn werden mama van Bas in week waarin broer en zus bevalling niet overleefden: “Dokters huilden mee”

Tienen -

“Als ik het op voorhand geweten had, denk ik niet dat we het gedaan zouden hebben.” Op vrijdag 26 februari kwam een einde aan bijna vijf jaar ellende voor Lien Wittebol (36) en Evelyn Vandevenne (32) uit Tienen. De zevende zwangerschap was de goede: zoontje Bas werd geboren, in dezelfde week waarin zijn zusje Elinn in 2018 en zijn broertje Felix in 2019 de bevalling niet overleefden. Even waren er ook over Bas zorgen, maar nu kan het genieten eigenlijk beginnen. “Het was een onmenselijke periode.”