Door de corona-epidemie zijn erediensten in Nederland afgeraden. Maar in verschillende kerkgemeenschappen gaat de mis weer gewoon door – “de geestelijke nood is te hoog”. Journalisten die daarover verslag wilden uitbrengen, kregen rake klappen.

Dertig mensen, dat is de richtlijn voor kerkdiensten in Nederland. Maar in navolging van de gereformeerde Sionkerk in Urk kondigde vorige week ook de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, vlak bij Rotterdam ...