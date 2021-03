Minstens zeven mensen gedood bij terreuraanval Mozambique

Archiefbeeld van het stadje Palma in Mozambique. Foto: AFP

In Mozambique heeft het ministerie van Defensie zondag bevestigd dat minstens zeven mensen zijn gedood bij de terreuraanval die sinds woensdag de stad Palma teistert. De precieze dodentol van de islamistische terreuractie, die nog steeds aan de gang is, ligt vermoedelijk nog veel hoger. Andere berichten vermelden “tientallen doden”.

Woordvoerder Omar Saranga van het ministerie van Defensie bevestigde zondag op een briefing dat zeven mensen het leven lieten in een hinderlaag toen de veiligheidsdiensten 180 mensen probeerden te evacueren die vastzaten in een hotel in de stad.

Zo’n honderd strijders van een terreurgroep die banden heeft met Islamitische Staat (IS) lanceerden woensdag een aanval op Palma. De groep, die al jaren terreur zaait in de regio, heeft de noordelijke kuststad in handen. Het leger probeert momenteel de terroristen terug te dringen en de stad te heroveren, stelde Saranga.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldde dat talrijke inwoners van de stad om het leven zijn gebracht. Getuigen vertelden HRW dat ze lichamen op straat zagen liggen en mensen zagen vluchten terwijl terroristen “zonder onderscheid op mensen en gebouwen vuurden”.

Total

Palma ligt op een tiental kilometer van een megaproject onder leiding van Total. De Franse energiereus leidt er een investeringsproject van 20 miljard dollar voor vloeibaar aardgas. Het project werd in januari opgeschort omwille van de onrust in de regio. Zondag meldde de groep dat ze 1.000 medewerkers uit de regio heeft geëvacueerd.