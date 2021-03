Negen op tien buurtsupermarkten verliezen derde van winst door diefstal

Elke tien dagen een winkeldiefstal: het is de harde realiteit voor negen op de tien buurtsupermarkten. Het kost de uitbaters 0,7 procent van de omzet. Door de kleine marges in de supermarkten is dat goed voor één derde van de winst.

De cijfers komen uit een enquête van koepelorganisatie Buurtsuper.be, onderdeel van Unizo, bij 187 zaakvoerders die samen 257 Vlaamse buurtsupermarkten uitbaten. De diefstallen kosten de sector elk jaar 50 miljoen euro.

Opvallend: maar één op de drie getroffen supermarkten doet aangifte bij de politie. “Zij getuigen dat de politie zelf er doorgaans het nodige gevolg aan geeft, maar dat de zaak nadien geseponeerd wordt”, zegt de koepelorganisatie. De vorige regering keurde een voorstel goed om supermarkten toe te laten zelf een schadevergoeding te vragen aan betrapte winkeldieven, maar dat werd nooit in een wet omgezet. “Verschillende leden melden ons dat ze zelf via een dading een schadevergoeding vragen aan winkeldieven”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be. “Op zich zou dit volgens het burgerlijk wetboek kunnen. Maar we verkiezen dat zo’n regeling binnen een wettelijk kader wordt uitgewerkt.”

Het aantal roofovervallen is wel gedaald in vergelijking met twee jaar geleden. Dat is volgens Buurtsuper.be mogelijk het gevolg van de strengere coronamaatregelen, waardoor rondtrekkende dievenbendes de grens niet over geraken.