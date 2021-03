Beloning van 10.000 dollar voor wie vogel spot

De kokako. Noteer het maar. Want wie deze speciale vogel ziet, krijgt een fikse beloning.

Heel speciaal ziet hij er niet uit, de kokako (zie onderaan). Bijna zwart, zoals een kauw. Hij heeft een kleurige lel onder zijn keel, dat wel. En hij kan prachtig zingen. Maar vooral: de Nieuw-Zeelandse vogel was zo goed als uitgestorven. De noordelijke variant – met felblauwe lel – heeft zich echter wonderwel hersteld. Dus hopen wetenschappers nu ook de zuidelijke neef – met oranje lel – terug te vinden. Ook al werd algemeen aangenomen dat hij uitgeroeid was. Maar één Nieuw-Zeelandse natuurkundige, Rhys Buckingham, is altijd blijven zoeken. Al meer dan 40 jaar doet hij dat. Nu looft het fonds dat hij met andere wetenschappers opzette, 10.000 dollar (8.500 euro) uit aan wie kan bewijzen dat de kokako van het Noordereiland nog leeft.

Ze doen dat zoals het hoort. Met een poster in wildewestenstijl, met een foto van de vogel in profiel, als een bandiet, en met het opschrift Wanted, preferably alive (“Gezocht, bij voorkeur levend”). De posters hangen op in bars, trekkershutten, bezoekerscentra en jachtclubs. De laatste geverifieerde waarneming van de kokako was in 2007, daarvoor was het van 1967 geleden. In de afgelopen vier jaar zijn wel 260 meldingen binnengelopen bij het fonds, maar zonder bewijs. “En toch, bij sommige meldingen denk je: Wat zou het anders kunnen zijn?”, zegt Inger Perkins, de manager van het fonds. “Dus wagen we nu onze kans. De laatste kans om hem te vinden, voor hij verloren is.”