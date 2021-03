Het geweldige verhaal van Leopold Njengo, de enige Belgische voetballer in Wit-Rusland: “Jan Jambon hielp mij aan een transfer van Portugal naar Westerlo”

Dan voetbalt er één Belg in de Wit-Russische Wyschejschaja Liga, blijkt de man nog een geweldig verhaal te hebben ook. Leopold Njengo (26) speelt vandaag voor Slavia Mozir, deelde in de jeugd van RC Genk een busje met Kevin De Bruyne en is de broer van de (ex-)chauffeur van Bart De Wever en Jan Jambon. “Ik weet dat sommige mensen zeggen dat de N-VA vol racisten zit, maar dan zouden ze mijn broer toch geen job geven?”