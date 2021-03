VS vaccineren 3,5 miljoen mensen op één dag

In de Verenigde Staten zijn zaterdag 3,5 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Dat zei Witte Huis-adviseur Andy Slavitt op Twitter. Daarmee werd het kersverse record van vrijdag – 3,4 miljoen doses – meteen scherpgesteld.

Volgens het Witte Huis werden zondag voor de derde dag op rij meer dan 3 miljoen mensen ingeënt. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC werden in heel de VS tot nu toe al meer dan 143 miljoen doses van vaccins tegen COVID-19 toegediend. Ruim 36 procent van de volwassenen kreeg een eerste prik, 20 procent is volledig gevaccineerd. In de VS wonen 328 miljoen mensen.

De Amerikanen vaccineren momenteel met drie vaccins: Moderna en Pfizer/BioNTech, waarvan twee doses moeten worden toegediend, en Johnson & Johnson, waarvan één dosis volstaat.

Amerikaans president Joe Biden had voor zijn inauguratie op 20 januari beloofd dat tijdens de eerste honderd dagen van zijn presidentschap minstens 100 miljoen vaccins zouden worden toegediend. Dat doel werd een paar dagen geleden, na minder dan zestig dagen in zijn ambtstermijn, bereikt. Biden heeft zijn de oorspronkelijke doelstelling dan ook verdubbeld: na zijn eerste honderd dagen moeten er nu in totaal 200 miljoen spuitjes zijn gezet.