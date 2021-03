Rode Duivels missen mogelijk Carrasco tegen Wit-Rusland

Geen nieuws van het medisch front van de Rode Duivels. Tenminste, officieel. De voetbalbond liet zondagavond weten dat iedereen in aanmerking komt voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Ook Dries Mertens, die zaterdag in Praag moest worden afgevoerd met een schouderblessure. De Leuvenaar kwam ongelukkig neer na een duel met matchuitblinker Lukas Provod. Erg zou de blessure niet zijn, Mertens zou vandaag proberen mee te trainen en hij blijft deel uitmaken van de groep. De kans dat hij morgen aan de aftrap staat, is niettemin klein. Bondscoach Roberto Martinez kondigde al aan dat hij zal roteren met zijn aanvallende spelers.