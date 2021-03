Lukaku in beeld bij Chelsea (als Haaland niet komt)

Romelu Lukaku (27) rijgt de doelpunten aan elkaar en dat maakt indruk in Europa. De spits van Inter werd eerder aan Man City gelinkt, maar nu brengen Engelse media hem in verband met zijn ex-club Chelsea. Daar wil trainer Thomas Tüchel een grote slag slaan.

Hoofddoel is Erling Braut Haaland (20) van Dortmund, maar op zijn hoofd zou een transferprijs van 180 miljoen kleven. Onhaalbaar? Dan vormt Lukaku een goed alternatief. Nu de Chinese sponsor Suning zich terugtrekt door financiële problemen, lijkt Inter spelers te moeten verkopen. Lukaku zou weg kunnen voor 90 miljoen. Grote vraag is of Big Rom een terugkeer naar Engeland en zeker Chelsea ziet zitten. Bij The Blues kreeg hij tien jaar geleden nooit een echte kans.