Gelukkig hebben we Lukaku: de zes wetten die van hem een wereldspits maakten

If you have a problem. If no one else can help. May be you can hire… Romelu Lukaku (27). De Rode Duivels waren niet goed tegen Tsjechië, maar één man sleepte een punt uit de brand: Big Rom. Met zijn 59ste interlandgoal in 91 matchen is hij onstopbaar. Wat maakt Romelu Lukaku tot Romelu Lukaku? Kunt u worden zoals hij? Deze zes wetten maken van hem een wereldspits.