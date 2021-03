Foket en Trossard geven hun geloofsbrieven af: invallers in Tsjechië scoren punten voor EK-selectie

Twee Belgen stapten zaterdag als winnaars van het veld in Praag. Thomas Foket (26) en Leandro Trossard (26) gaven de dolende Duivels goesting en energie en mogen dromen van een plaats in de EK-selectie. Vooral voor Foket, wiens carrière vier jaar geleden voorbij leek, is dat niet minder dan een klein mirakel.