Suezkanaal geblokkeerd: Meer sleepkracht nodig om schip Ever Given recht te trekken

Het geblokkeerde containerschip Ever Given in het Suezkanaal is zondag nog niet los geraakt. Volgens de maritieme dienstverlener Leth Agencies is een nieuwe poging uitgesteld tot er voldoende sleepkracht ter plaatse is.

De Nederlandse sleepboot Alp Guard is zondagavond ter plaatse aangekomen en de Italiaanse Carlo Magno zou er tegen maandagochtend moeten zijn, zegt Leth Agencies. Volgens het bedrijf zal wellicht maandagavond een nieuwe poging worden ondernomen om het schip recht te trekken.

De Suezkanaal Autoriteit (SCA) kondigde geen uitstel aan, maar verklaarde zondag aan het begin van de avond dat de activiteiten rond de boeg van het schip werden opgevoerd. Er was gehoopt dat de hoogwaterstand ’s avonds het werk zou vergemakkelijken.

Het Suezkanaal is sinds dinsdag geblokkeerd door het 400 meter lange containerschip Ever Given. Dat schip ligt diagonaal in het kanaal en zit aan de voor- en achterkant vast, omdat de zijkanten van de waterweg minder diep zijn.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel gaat via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd. Als de blokkade lange tijd zou duren, kan dat grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Leveringsproblemen dreigen dan.

