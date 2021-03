“Huawei had toegang tot gegevens miljoenen klanten Nederlands telecombedrijf”

Het Chinese technologiebedrijf Huawei had onbeperkt toegang tot de klant- en facturatiegegevens van miljoenen abonnees van het Nederlandse telecombedrijf Telfort. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van KPN, het moederbedrijf van Telfort, schrijft de Nederlandse Volkskrant.

KPN deed in 2011 onderzoek bij Telfort naar een nieuwe klant- en facturatieomgeving die door Huawei werd beheerd. Die audit leverde talloze verontrustende signalen op, waaronder de constatering dat Huawei geregeld bestanden uit de klantenomgeving van Telfort haalde. Er was geen zogeheten logging ingesteld, waardoor niet werd bijgehouden wat precies werd gekopieerd.

KPN heeft geen nader onderzoek gedaan of en hoeveel klantgegevens daadwerkelijk zijn ontvreemd, zeggen bronnen tegen de krant. Er is evenmin melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), wat destijds geen verplichting was, en klanten zijn niet geïnformeerd.

KPN zegt dat er “geen enkele aanleiding” was “te veronderstellen dat er gegevens van Telfort-klanten waren ontvreemd, door wie dan ook”. Verschillende bronnen zeggen echter dat dit zonder nader onderzoek of het bekijken van logbestanden niet is vast te stellen.